Retten på befaring ved vraket etter Ukraina-nedskytningen

Den istykkerskutte fronten av flyet, som ble skutt ned med 298 mennesker om bord i 2014, er gjenoppbygd på et metallbur i en hangar på en flybase i Nederland.

Rettssaken mot tre russere og en ukrainer som er tiltalt for nedskytingen av Malaysia Airlines' Boeing 777, startet i mars i fjor. De fire er tiltalt in absentia.

Dommer Hendrik Steenhuis sier at retten forstår at befaringen er svært emosjonell for de pårørende, som imidlertid ikke selv deltok.

Flygningen MH17 var på vei fra Amsterdam til Malaysia da det ble skutt ned over et område i det østlige Ukraina som var under russisk-støttede opprøreres kontroll. Alle om bord ble drept.

En internasjonale gransking har konkludert med at flyet ble truffet av en BUK-rakett som var skutt opp av en russisk brigade som normalt har sin base i Kursk.

Vraket ble gjenoppbygd etter at flest mulig deler var samlet opp og fraktet til Nederland med tog og fly. Rettssaken holdes i Nederland fordi flygningen startet der, og fordi 196 av de døde var nederlendere.

