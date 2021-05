Biden vil ha etterretningsrapport om koronaviruset i løpet av 90 dager

utenriks

Presidenten beordret onsdag etterretningstjenestene til å legge fram en rapport om saken i løpet av tre måneder og forsøke å avklare om viruset har smittet fra dyr eller har spredd seg etter et laboratorieuhell.

– Tjenestene må doble innsatsen for å samle og analysere informasjon som kan bringe oss nærmere en endelig konklusjon, og rapportere tilbake til meg i løpet av 90 dager, sier Biden i en uttalelse som er offentliggjort av Det hvite hus.

Ifølge Biden er etterretningsmiljøene delt i synet på de to mulighetene. Viruset har spredt seg over hele verden etter at de første tilfellene ble oppdaget i Kina, og mer enn 3,4 millioner mennesker har mistet livet. Eksperter mener det i tillegg er store mørketall.

Voksende debatt

Med ordren setter Biden mer fyr på den voksende debatten om hvordan viruset først oppsto, på naturlig vis via dyr på et marked i Wuhan eller i en lekkasje fra et høysikkerhetslaboratorium i den samme byen.

Teorien om at viruset kommer fra flaggermus har vært den rådende siden begynnelsen og er det fortsatt. Den var også konklusjonen til en delegasjon fra Verdens helseorganisasjon WHO som besøkte Kina.

Men laboratorieteorien er fortsatt aktuell ettersom ekspertene ennå ikke har funnet et virus i prøver fra flaggermus eller andre dyr som matcher koronaviruset SARS-CoV-2.

Kina reagerer

Svaret på gåten har enorm betydning for Kina, som hevder de ikke er ansvarlig for pandemien, og for USA, hvis Nasjonale helseinstitutt NHI tidligere finansierte flaggermusforskning på laboratoriet i Wuhan.

Laboratorieteorien er brukt av tidligere president Donald Trump og republikanerne til å angripe USAs fremste virusekspert Anthony Fauci og Kina. Trump kalte viruset Kina-viruset.

Teorien om en lekkasje vekker sterk irritasjon i Kina, som beskylder USA for å spre konspirasjonsteorier og feilinformasjon.

Men søndag meldte Wall Street Journal at tre forskere på Wuhan-laboratoriet ble innlagt på sykehus med det som ble beskrevet som sesonginfluensa, i november 2019, en måned før Kina meldte fra om et mystisk utbrudd av lungebetennelse.

