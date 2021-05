Belgia stanser bruken av Janssen-vaksine blant yngre

utenriks

Bruken av den såkalte Janssen-vaksinen stanses etter at en kvinne, som hadde fått denne vaksinen via sin utenlandske arbeidsgiver, døde av en alvorlig form for blodpropp i kombinasjon med lave blodplate-nivåer i Belgia i forrige uke.

Belgia har nå bedt EUs legemiddelbyrå om råd og kommer ikke til å gjenoppta bruken av Janssen-vaksine for dem under 41 år før EMA har sagt sitt.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad advarte onsdag alle mot å ta Janssen-vaksinen.

– Selv om det er sjelden, kan vaksinene gi livstruende bivirkninger i form av en sjelden form for blodpropp, sa han.

(©NTB)