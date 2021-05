450.000 koronadødsfall i Brasil

utenriks

Helsedepartementet i Brasilia kunngjorde tirsdag en registrering på 2.173 nye koronarelaterte dødsfall siste 24-timersperiode. Dermed har landet 452.031 dødsfall, kun forbigått av USA.

Situasjonen har begynt å stabilisere seg. I gjennomsnitt ble det registrert 1.854 koronarelaterte dødsfall hver dag den siste uken, en nedgang fra over 3.000 per døgn i midten av april.

Men antall smittede har steget jevnt siden begynnelsen av mai etter at myndigheter på lokalt og delstatsnivå begynte å lette på koronarestriksjonene.

Den siste uken ble det registrert 66.000 nye smittede i gjennomsnitt per dag. Epidemiologer frykter at en ny brutal koronabølge kan være på vei og at dødstallene kan begynne å stige igjen også.

(©NTB)