– Vi prøver å få satt et tall på hvor mange vaksiner vi forventer blir donert ut av Europa i 2021. Fra dansk side kan vi allerede nå kunngjøre at vi vil gi 3 millioner vaksiner i løpet av inneværende år, sa Frederiksen mandag ettermiddag på vei til et møte med stats- og regjeringssjefene i EU.

Hun la til at donasjonen skal gå via Verdens helseorganisasjons (WHO) globale vaksinesamarbeid Covax.

Covax skal sikre at fattigere land også mottar tilstrekkelig antall koronavaksiner.

