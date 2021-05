Minst åtte døde i taubane-ulykke i Italia

utenriks

Ulykken skjedde på den populære turist-taubanen Stresa-Mottarone.

Det skal ha vært elleve personer om bord i vognen, ifølge den italienske avisa La Repubblica.

Avisa skriver at det er to barn blant dem som ble rammet. Tidligere ble det meldt at fem personer var omkommet og tre brakt til sykehus.

Årsaken til ulykken er ikke kjent, men vognen skal ha falt ned fra et punkt der den var høyt over bakken.

Taubanen ble oppgradert i 2016 og var nylig blitt gjenåpnet etter nedstengningene under koronapandemien.

