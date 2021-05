Over 30 millioner koronavaksinert i Italia

utenriks

Det opplyser italienske myndigheter lørdag.

16,6 prosent av den voksne befolkningen har fått to vaksinedoser. Det tilsvarer 9,85 millioner av landets drøyt 60 millioner innbyggere. To tredeler av dosene har gått til personer over 60 år.

Italia var et av landene i Europa som ble hardest rammet av pandemien da den brøt ut i fjor. Landet har fortsatt det nest høyeste tallet på registrerte koronarelaterte dødsfall med 125.153. Kun Storbritannia har flere med om lag 128.000.

Siden 26. april har Italia langsomt åpnet opp igjen etter måneder med nedstengning.

