MDG stiller oljekrav før valget

utenriks

MDG har i enkelte målinger vært et parti de gamle rødgrønne regjeringspartiene er avhengig av støtte fra for å få flertall i Stortinget. Partiet har vedtatt flere krav partiet har for å gi støtte til en ny regjering.

Øverst på listen står et krav om full stans i leting, utbygging og utvidelser av dagens oljevirksomhet, melder NRK.

– Når det kommer til oljeleting, er det i hvert fall et ufravikelig krav fra vår side, sier Arild Hermstad, fungerende partileder.

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet vender tommelen ned til kravet. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kaller det uansvarlig og en oppskrift på masseledighet og større forskjeller.

(©NTB)