1,3 milliarder vaksinedoser til fattigere land i år

– Målet er å gi bort disse dosene til mellom- og lavinntektsland innen 2021 er omme, sa EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen om EUs bidrag da hun åpnet et globalt helsetoppmøte i Roma fredag.

– Vi jobber tett med våre partnere i industrien, som skal gjøre 1,3 milliarder doser tilgjengelig, skriver hun på Twitter kort tid etterpå. En milliard doser ska komme fra Pfizer/Biontech, mens Johnson & Johnson skal levere 200 millioner doser og Moderna 100 millioner.

Konferansen blir arrangert av EU-kommisjonen og Italia, som for tiden har formannskapet i G20.

Årlig globalt forum

– Målet er å lære av covid-krisen og være bedre rustet for den neste pandemien. Sammen er vi sterke, skriver von der Leyen på Twitter om det digitale toppmøtet.

Hun kunngjorde også et årlig, globalt folkehelseforum for å samle helsepartnere.

– Slik at deres stemmer og ekspertise kan vise vei og inspirere oss, sier von der Leyen og henvender seg til eksperter, filantroper og organisasjoner i sivilsamfunnet.

– Deres bidrag har vært verdifullt før dette toppmøtet, sier EU-toppen. Hun takket også helsepersonell og andre som har stått i frontlinjen under pandemien.

– Dette er også deres toppmøte.

Solberg deltar

Rundt 20 stats- og regjeringssjefer – inkludert Norges statsminister Erna Solberg (H) – deltar på møtet. Det gjør også tolv internasjonale organisasjoner som Verdens helseorganisasjon (WHO), Den afrikanske union, Verdensbanken og Verdens handelsorganisasjon (WTO).

Arrangørene sier de mange ulike landene som deltar – fra Brasil og India til USA, Tyrkia, Kina, Russland og Singapore – er et bevis på at verden kan gå sammen for å håndtere covid-19.

Det er registrert over 3,4 millioner koronarelaterte dødsfall i verden siden viruset dukket opp mot slutten av 2019.

Men det reelle tallet antas å være mye høyere.

– Det totale antallet dødsfall er minst to til tre ganger høyere enn det som rapporteres offisielt, sa Samira Asma i WHO fredag.

