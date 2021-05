Enighet om miljøtiltak i Arktisk råd

utenriks

Utenriksministrene til landene i rådet møttes på Island torsdag, og flere av dem advarte mot følgende av den globale oppvarmingen.

– Klimakrisen er den mest alvorlig langsiktige trusselen. Oppvarmingen i Arktis skjer tre ganger raskere enn noe annet sted på planeten, sa Canadas utenriksminister Marc Garneau.

De åtte landene på møtet ble enige om en handlingsplan for å hindre forsøpling av havet, ifølge Utenriksdepartementet. Planen inneholder 60 ulike tiltak.

Under det forrige møtet i Arktisk råd i Finland i 2019 ble det ikke enighet om en felles uttalelse. Grunnen var at Trump-regjeringen i USA nektet å akseptere at klimaendringene var nevnt.

Under torsdagens møte i Reykjavik ble en felles uttalelse vedtatt uten problemer.

