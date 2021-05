Texas innfører nesten-forbud mot abort

utenriks

Dermed er Texas på linje med en rekke andre delstater som har innført forbud mot abort så snart det er mulig å registrere hjertebank hos embryoet, det vil si så tidlig som seks uker.

Texas' lov skiller seg fra andre staters ved at den åpner for at private borgere, ikke politiet, kan gripe inn ved å saksøke abortleger eller enhver som hjelper en kvinne med å ta abort, inkludert sykepleiere, ekteskapsrådgivere og venner.

Forbud mot abort er hittil blitt stanset av føderale domstoler fordi de strider mot gjeldende amerikansk lov, men det kan endre seg nå som USAs stadig mer konservative høyesterett skal vurdere en lov i Mississippi som gjør abort forbudt etter 15. uke.

Aborttilhengere frykter at det kan komme mange flere lover som innskrenker abort i en rekke delstater dersom høyesterett godkjenner Mississippi-loven.

(©NTB)