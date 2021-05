Danmark vil hente hjem mødre og 19 barn fra Syria

utenriks

Etter flere måneder i konflikt med støttepartiene om de danske kvinnene og barna deres i fangeleirer i Syria snur nå regjeringen, skrev Politiken tirsdag ettermiddag.

Samme kveld bekrefter den sosialdemokratiske regjeringen at de vil forsøke å hente tre danske mødre og deres til sammen 14 barn til Danmark.

I tillegg ønsker regjeringen å hente fem andre barn med dansk tilknytning, men uten mødrene. Det vil kreve samtykke, noe mødrene ikke har gitt.

Mødrene og barna befinner seg i leirene al-Hol og al-Roj nordøst i Syria der de lever under problematiske forhold.

Frederiksens motstand

Statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokraterne har gjentatte ganger avvist å ta mødrene og barna hjem. Hun har vist til at mødrene selv i sin tid meldte seg til tjeneste for ekstremistgruppa IS og dermed har vendt Danmark ryggen.

Regjeringen har lenge vært under press fra støttepartiene, spesielt De Radikale og Enhedslisten, for å hente dem hjem.

Et bredt flertall i Folketinget satte i mars ned en arbeidsgruppe. Den skulle komme med anbefalinger om hva som skulle skje med mødrene og barna. De har inngått i regjeringens vurderingsgrunnlag før snuoperasjonen.

Frykter radikalisering

Det samme har en vurdering fra Politiets Efterretningstjeneste PET. De mener at kvinnene og barna kan bli radikalisert og få våpentrening dersom de blir igjen i Syria.

– Den sikkerhetsmessige fordelen som det på kort sikt vil kunne gi å la kvinnene bli i leirene, må veies opp mot den langsiktige og mer alvorlige trusselen som både kvinnene og deres barn kan komme til å utgjøre hvis de over en årrekke returnerer til Danmark ukontrollert, mer radikalisert og med mulig våpentrening, skriver etterretningstjenesten.

Vurderingen hviler på en forutsetning av at mødrene blir forsøkt rettsforfulgt etter retur. Justisminister Nick Hækkerup sier at de tre kvinnene vil bli forsøkt varetektsfengslet når de kommer til Danmark.

Røde Kors ber Norge følge etter

Ifølge Aftenposten er det til sammen fire norske kvinner og fire norske barn i alderen fire til seks år i leirene al-Hol og Roj i Nord-Syria.

Norges Røde Kors viser til at barna i leirene i Syria har en oppvekst preget av vold, overgrep, sult og annen frykt.

– Nå er det på høy tid at også Norge tar ansvar for egne statsborgere, og henter hjem de mødrene og barna som er igjen i Syria, sier Ivar Stokkereit, leder for folkerettsenheten i Røde Kors, i en uttalelse til NTB.

60.000 internerte

Rundt 60.000 mennesker er internert i al-Hol, og mange av dem er kvinner og barn i familie med IS-medlemmer. De fleste kommer fra Syria og Irak, men om lag 10.000 kommer fra andre land.

I januar sendte en gruppe FN-eksperter et brev til Norge og 56 andre land, der de ba dem om å hente sine borgere hjem fra leirene i umiddelbart.

I 2019 ble fem norske foreldreløse barn hentet ut av al-Hol-leiren. I januar året etter hjalp norske myndigheter en kvinne og hennes to barn til Norge. Den siste saken førte til politisk strid, og Frp forlot regjeringen. Kvinnen ble i mai dømt til 3,5 års fengsel for deltakelse i IS.

(©NTB)