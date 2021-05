Nye demonstrasjoner til støtte for palestinerne i Berlin

utenriks

Rundt 1.000 personer var med i bilkolonnen, som blant annet stanset foran mediekonsernet Axel Springers hovedkontor, der det var heist et israelsk flagg.

Bilene med demonstranter kjørte deretter videre til bydelen Neukölln i sør, der det bor mange med tyrkisk og arabisk bakgrunn.

En talsperson for politiet sier demonstrasjonen mot Israels framferd på Gazastripen hadde gått fredelig for seg. Situasjonen var en annen på lørdag, da 59 personer ble pågrepet for blant annet ordensforstyrrelser, kroppskrenkelser og angrep på politiet. Omkring 150 personer er siktet etter uroen, opplyser Berlin-politiet i en uttalelse.

