Minst 23 drept til tross for våpenhvile i Afghanistan

utenriks

Det opplyser tjenestemenn i landet. Siden torsdag er nesten 40 er såret i voldshendelsene.

De fleste har mistet livet som følge av bombeeksplosjoner, og ikke direkte angrep. Taliban kunngjorde en tre dager lang våpenhvile fra torsdag i forbindelse med høytiden id al-fitr. Regjeringen fulgte opp med en tilsvarende erklæring.

Den siste tiden har Taliban trappet opp sine angrep på regjeringsstyrkene flere steder i landet, samtidig som USA og Nato er i ferd med å trekke seg ut av Afghanistan.

Et forhandlingsteam fra Afghanistans regjering og representanter for Taliban møttes i Qatar fredag for å diskutere fremskyndelse av fredsforhandlingene.

(©NTB)