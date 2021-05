utenriks

Det dreier seg om et såkalt løsepengevirus – skadelig programvare som brukes til å presse offeret for penger.

– For å være føre var har vi stengt alle våre IT-systemer for å beskytte dem fra dette angrepet, skriver irske helsemyndigheter på Twitter fredag.

De beklager ulempene som situasjonen medfører og forsikrer at vaksineringen mot covid-19 fortsetter som normalt. En kvinneklinikk i Dublin sier de har begrenset sitt tilbud for gravide og nyfødte som følge av et alvorlig IT-problem.

(©NTB)