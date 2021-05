Latinos i USA nøler med å la seg vaksinere

utenriks

En meningsmåling gjort av Kaiser Family Foundation viser at mange latinos som ikke er vaksinert, tvert imot ønsker seg vaksine. De er mindre skeptiske enn hvite eller svarte.

En av tre uvaksinerte latinos sier at de gjerne vil ta vaksinen så fort som mulig. Det er dobbelt så mange som blant hvite (16 prosent) og svarte (17 prosent).

Kun 17 prosent av latinos som ikke er vaksinert ennå, sier at de absolutt ikke vil ta vaksinen. Blant hvite er det 34 prosent som sier det, og blant svarte er det 26 prosent.

Det er flere grunner til at latinos nøler med å ta vaksinen. 64 prosent sier de er redd for å være borte fra jobben om de får bivirkninger, og halvparten av de spurte er redd for at det er dyrt å vaksinere seg, trass i at vaksinen er gratis i henhold til amerikansk lov.

Målingen viser også at 35 prosent av dem frykter å få problemer med immigrasjonsmyndighetene, selv om til og med Trump-administrasjonen gjorde det klart at det ikke var tilfelle.

Jane Delgado i National Alliance for Hispanic Health sier at problemet i stor grad er at nasjonale opplysningskampanjer ikke når fram til de spansktalende.

60 prosent av hvite voksne i USA har nå fått minst en koronavaksine, men bare 47 prosent av latinos og 51 prosent av svarte.

Det er for tiden godt med vaksiner i USA, men etter hvert som færre blir smittet, synker antall mennesker som vil vaksineres. Det er derfor frykt for at USA ikke skal nå målet om flokkimmunitet.

