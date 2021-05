374 pågripelser i opptøyer i Israel

utenriks

Seks av de pågrepne er mistenkt for å ha vært med på et overfallsangrep mot en israelsk araber i byen Bat Yam. Mannen ble dratt ut av en bil og banket opp mens han lå på bakken. Bildene fra stedet har sjokkert israelske politikere.

I byen Lod ble to personer pågrepet, mistenkt for å ha skutt mot politi kvelden før.

Sent onsdag kveld hadde politi kontroll over situasjonen på flesteparten av stedene der det var opptøyer og uro tidligere på kvelden, skriver Times of Israel.

I byen Nablus på Vestbredden ble en palestinsk mann skutt og drept under en konfrontasjon med israelske soldater, opplyser det palestinske helsedepartementet.

