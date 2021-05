Israel kaller inn reservister etter Gaza-opptrapping

utenriks

Forsvarsminister Benny Gantz beordret tirsdag mobilisering av 5.000 reservister som skal bidra til å styrke Israels forsvar sør i landet, het det i en uttalelse fra den israelske hæren.

Israel rettet nye luftangrep mot Gazastripen i morgentimene tirsdag, mens Hamas og andre væpnede grupper fortsatte sine rakettangrep mot Israel.

Blant målene som skal ha blitt truffet er et høyhus der en Hamas-leder bodde og to grensetunneler som militante palestinske grupper var i ferd med å bygge. Opptrappingen skjer etter uker med en anspent situasjon i Jerusalem, der en betent eiendomskonflikt har bidratt sterkt til uroen.

KN-ansatt mistet barna

Tirsdag morgen ble det meldt at minst 24 palestinere, blant dem ni barn, var drept i Gaza, de fleste i luftangrep. Det opplyser helsemyndighetene i området.

Kirkens Nødhjelp opplyser til NTB at en ansatt på Gazastripen mistet alle sine fem barn i et av nattens angrep.

– Vi i Kirkens Nødhjelp er i dag i dyp sorg etter tragedien som har rammet en av våre kolleger i landprogrammet vi har sammen med danske Folkekirkens Nødhjælp. Vi oppfordrer nå inntrengende partene til å respektere folkeretten, at sivile beskyttes og aldri er et mål, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Rakettangrep mot Israel

Ifølge det israelske militæret var 15 av de drepte på Gazastripen medlemmer av militante grupper. Disse gruppene skal på sin side ha avfyrt mer enn 250 raketter mot Israel. Ifølge avisa Haaretz er 31 innlagt på sykehus i Ashdod i Israel etter rakettskytingen, og tilstanden er alvorlig for en av dem.

Bombardementet startet etter timer med sammenstøt mellom palestinere og israelske sikkerhetsstyrker, hovedsakelig i Jerusalem, men også på Vestbredden. Over 700 palestinere ble såret, inkludert nær 500 som ble behandlet på sykehus.

– Siden klokken 18 i går kveld har terroristgrupper i Gaza uten stans avfyrt raketter mot israelske sivile. Klokken er nå 4 om morgenen. Det er ti timer med rakettangrep, skrev det israelske forsvaret på Twitter tirsdag morgen.

Islamsk hellig krig, som er en av de største militante palestinske gruppene på Gazastripen, opplyste tirsdag at to av gruppens ledere ble drept i israelske luftangrep i løpet av natten.

Internasjonal bekymring

Eskaleringen er svært bekymringsfull, uttalte FN tirsdag.

– Vi fordømmer all vold og all oppfordring til vold, etnisk splittelse og provokasjoner, sa Rupert Colville, talsmann for FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR).

Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) ga mandag kveld uttrykk for et tilsvarende syn.

– Flere titalls raketter er skutt fra Gaza mot Israel og Jerusalem. Dette er fullstendig uakseptabelt. Israel svarer med omfattende militære operasjoner mot de væpnede gruppene i Gaza. Dette er en farlig eskalering, sa Søreide til NTB.

– Jeg har innstendig oppfordret politiske, religiøse og andre ledere om å vise ansvar og gjøre alt de kan for å dempe konfliktnivået. Ytterliggående krefter på begge sider har hatt stort spillerom over lang tid, sa hun videre.

Også USA ba Israel og palestinerne om å roe ned situasjonen.

– Alle sider må trappe ned, redusere spenningsnivået, ta praktiske steg for å roe ned situasjonen, sa utenriksminister Antony Blinken mandag kveld.

Sikkerhetsrådet

Tidligere mandag ble det hasteinnkalt til møte i FNs sikkerhetsråd.

Der la Norge fram et utkast til en Jerusalem-uttalelse, men USA satte foten ned for den.

– Det er stor risiko for at situasjonen kan komme ut av kontroll, sa Søreide etter møtet.

Situasjonen ble ytterligere forverret etter møtet. Søreide varslet senere mandag kveld at Norge vil gjøre et nytt forsøk.

– Vi forsøker nå å samle rådsmedlemmene om en felles uttalelse med krav om å roe ned situasjonen, sa utenriksministeren.

Over 500 såret

Hamas ga kort tid før rakettangrepet mot Israel startet mandag, israelske myndigheter frist til klokken 18 lokal tid med å trekke soldater og politi vekk fra al-Aqsa-moskeen.

Da hadde det vært voldsomme sammenstøt mellom palestinske demonstranter og israelske sikkerhetsstyrker ved moskeen i morgentimene mandag.

Amnesty International hevdet tirsdag at Israel har brukt overdreven og ulovlig makt mot de palestinske demonstrantene i Øst-Jerusalem.

Israel forsvarer på sin side politiet og sikkerhetsstyrkenes fremgangsmåte. De har håndtert voldelige palestinske demonstranter på korrekt vis, heter det i en uttalelse fra myndighetene.

