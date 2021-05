utenriks

– Det islamske emiratets mujahedin over hele landet bes om å stanse alle offensive operasjoner mot fienden fra den første til den siste dagen av id, heter det i en uttalelse fra opprørerne.

Det skjer kun to dager etter et terrorangrep mot en skole i Kabul krevde over 50 liv, mange av dem jenter.

Myndighetene mener Taliban-opprørere står bak, selv om Taliban selv nekter for å stå bak.

(©NTB)