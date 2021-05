Putin fordømmer «russofobi» på seiersdagen

utenriks

Hvert år markerer Russland seieren over Nazi-Tyskland i annen verdenskrig med en stor militærparade på Den røde plass i Moskva 9. mai.

– Russland forsvarer alltid internasjonal lov. Samtidig vil vi effektivt forsvare våre nasjonale interesser for å sørge for at vårt folk er trygt, sa Putin under søndagens markering.

Under talen til tusenvis av soldater sa han også at ideologi fra annen verdenskrig er i ferd med å komme krypende tilbake.

– Slagord for rasemessig og nasjonal overlegenhet, for antisemittisme og russofobi blir stadig mer kynisk, sa Putin.

