Pakistan har fått første AstraZeneca-vaksiner

utenriks

Statsministerens helserådgiver Faisal Sultan ba alle over 40 år registrere seg for å få vaksine. Han sa de i nær framtid vil kunne tilby andre aldersgrupper vaksinering også.

Den første leveransen fra Covax var på vel 1.238.000 vaksinedoser, og et lignende antall ventes i løpet av få dager. Til sammen har Pakistan sikret seg løfte om 17 millioner doser.

Pakistan har allerede startet vaksinering av befolkningen med de to kinesiske vaksinene Sinopharm og CanSino, og minst 3,3 millioner mennesker er hittil vaksinert.

Først nøling

Etter noe nøling registrerer nå titusener av pakistanere seg hver dag for å vaksineres etter at myndighetene gikk ut med massive kampanjer for å oppfordre folk til å la seg vaksinere.

Pakistan er midt i en tredje smittebølge, som er verre enn de to første, og det er stor frykt for at landet skal komme i samme situasjon som nabolandet India.

Lørdag ble det registrert 4.109 nye smittede og 120 koronarelaterte dødsfall. Til sammen er 854.240 pakistanere registrert smittet hittil, og 18.797 er døde, viser offisielle tall.

Ny nedstengning

Myndighetene har innført en ny nedstengning fra lørdag som skal vare gjennom id til 16. mai for å bremse viruset.

Før den lange nedstengningen strømmet pakistanerne, mange av dem uten munnbind, til markedene i byer og landsbyer over hele landet for å handle til id, når muslimene feirer slutten på fasten.

Flere av kjøpmennenes bransjeforbund sier de ikke kommer til å respektere nedstengningen, men myndighetene insisterer på at den skal håndheves strengt.

.

(©NTB)