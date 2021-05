Skotsk uavhengighetsparti jakter seier i valgthriller

utenriks

Nasjonalistpartiet SNP gikk til valg med fanesak om en ny folkeavstemning om løsrivelse fra Storbritannia.

Lørdag har 49 valgkretser talt opp sine stemmer, og SNP hadde dermed fått 40 seter i nasjonalforsamlingen. Dermed er de på god vei mot gjenvalg og sin fjerde periode.

Nicola Sturgeons parti vil søke om flertall i parlamentet i Edinburgh for skotsk løsrivelse.

De ønsker å presse statsminister Boris Johnson til å tillate nok en folkeavstemning. Ambisjonene har ikke skapt god stemning i London, hvor Johnson har karakterisert en slik folkeavstemning som «uansvarlig og hensynsløs».

– Dette er ikke en sak nå. Jeg tror ikke dette er riktig tidspunkt overhodet, svarte Johnson på spørsmål om hva han gjør dersom SNP går for folkeavstemning uten samtykke fra Downing Street.

Et flertall stemte i 2014 for å fortsette å være en del av Storbritannia, og Johnson har sagt at den avstemningen var en mulighet man får én gang i løpet av en generasjon.

(©NTB)