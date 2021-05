EU sikrer ytterligere 1,8 milliarder Pfizer-vaksiner

utenriks

– Glad for å kunngjøre at EU-kommisjonen nettopp har godkjent en kontrakt med en garanti på 900 millioner doser, skriver EU-president Ursula von der Leyen på Twitter.

Kontrakten inkluderer dessuten også en opsjon på ytterligere 900 millioner doser av vaksinen, som har vært en essensiell del av EU-landenes vaksineprogram, også her i Norge.

Avtalen gjelder over en periode fram til 2023.

Von der Leyen skriver også at ytterligere kontrakter og vaksineteknologi er på vei, uten å utdype dette nærmere.

EU kunngjorde for en drøy måned siden at kontraktsforhandlinger var satt i gang, og von der Leyen uttalte da at EU var nødt til å satse på vaksineteknologi som har vist at de duger.

Totalt er det godkjent fire koronavaksiner i EU og Norge. Dette er nevnte Pfizer/Biontech, samt Moderna, AstraZeneca og Janssen-vaksinen fra Johnson & Johnson.

De to sistnevnte har imidlertid vært gjenstand for pauser og stans knyttet til alvorlige bivirkninger. Dette har ikke vært tilfelle for de to førstnevnte.

(©NTB)