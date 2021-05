Økende smitte i Bangkok

utenriks

En talsmann for helsemyndighetene, Taweesilp Visanuyothin, sier at det er registrert over 500 nye tilfeller i byen hver dag i mai, og at ingenting tyder på at smitten går ned.

Tiltakene som er iverksatt for å bremse viruset, skal fortsette til 17. mai. De innebærer blant annet stengte restauranter, begrenset åpningstid for butikker og stengte barer, treningssentre, stadioner og andre aktiviteter.

For tiden ligger 496 kritisk syke pasienter på sykehus med covid-19. Med de fleste intensivsengene opptatt er sykehusene nær full kapasitet. Siden alle som tester positivt, må innlegges, er det til sammen 30.000 koronapasienter på landets sykehus.

Thailand hadde lenge god kontroll på pandemien. Men et utbrudd blant migranter mot slutten av fjoråret og et utbrudd i fornøyelsessektoren i mars har utløst nye utbrudd.

Til sammen er det registrert 78.855 smittetilfeller og 363 dødsfall fra korona hittil i pandemien.

