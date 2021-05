WHO godkjenner Sinopharm-vaksinen

utenriks

– Dette er den sjette vaksinen som får WHOs godkjennelse for sikkerhet, effektivitet og kvalitet, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus fredag.

Dermed kan Sinopharm-vaksinen brukes i blant annet Covax-samarbeidet, som jobber for å gi vaksiner til verdens fattige land.

Sinopharm har oppgitt lite offentlig informasjon om de to vaksinene selskapet har utviklet. Det er selskapets Beijing-vaksine som er godkjent av WHO.

Jubler for avgjørelsen

WHO opplyser at de er veldig trygge på at Sinopharm-vaksinen beskytter folk i aldersgruppen 18-59, men at det er lite tiltro til dataene om beskyttelse for dem over 60 år.

– Dette utvider listen av vaksiner Covax kan kjøpe og gir land muligheten til å fremskynde sine egne vurderinger av vaksinen, sier WHO-sjefen.

Sinopharm har ikke publisert resultatene fra siste testfase i noe tidsskrift, så WHO har måttet hente inn data selv. De oppgir at vaksinen har en effektivitet på 78 prosent, men at det bare inkluderer få personer over 60 år.

Vaksinealliansen Gavi, som drifter Covax, jubler for avgjørelsen.

– Dette betyr at verden har enda et trygt og effektivt verktøy i kampen mot pandemien, heter det i en uttalelse fra alliansen.

2 milliarder doser

Covax har som mål å gi 92 av verdens fattigste land vaksinen gratis, og hjelpe 99 andre land og territorier med å få tilgang til dem.

Programmet har så langt i stor grad vært avhengig av AstraZeneca-vaksiner produsert i India. Målet er å distribuere 2 milliarder vaksinedoser innen utgangen av 2021.

Fra før er Moderna, Pfizer, AstraZeneca, AstraZeneca produsert i India og Janssen-vaksinen til Johnson & Johnson nødgodkjent.