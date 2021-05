EU åpner for israelske turister

utenriks

EU har under koronapandemien lagt ned forbud mot alle ikke-nødvendige reiser. Kun noen få land har unntak: Australia, Sør-Korea, Thailand, Singapore og Rwanda. Nå er også Israel inkludert.

Siden desember har Israel gjennomført verdens raskeste massevaksinering mot covid-19 per innbygger. I midten av april hadde nesten 5 millioner innbyggere mottatt to vaksinedoser, noe som utgjør over 70 prosent av befolkningen.

Israel sikret seg tidlig en betydelig andel vaksinedoser fra Pfizer ved å betale over markedspris og love deling av medisinske data om vaksinens effekt.

