Yair Lapid får regjeringsoppdrag i Israel

utenriks

Lapid får jobben etter at statsminister Benjamin Netanyahu ikke kom i mål med sitt siste forsøk å stable en koalisjon på beina. Netanyahus frist utløp ved midnatt natt til onsdag lokal tid.

President Reuven Rivlin signaliserte onsdag at han ville handle raskt i forsøket på å løse den politiske krisen i landet. Han kalte inn både Lapid (57), som leder sentrumspartiet Yesh Atid, og Naftali Bennett fra Yanima-partiet til møte. I en TV-overføring samme dag kunngjorde han beslutningen om å gi Lapid oppdraget.

Ønsker samlingsregjering

Han har nå fire uker på seg til å prøve å danne regjering.

– Jeg vil gjøre alt jeg kan for å sørge for at en israelsk samlingsregjering kan bli dannet så snart om mulig, sier Lapid i en uttalelse.

Forsøket på å få tilstrekkelig mange andre partier til å slutte opp om et slikt prosjekt, blir trolig vanskelig.

Yohanan Plesner, lederen for tankesmia Israel Democracy Institute, sier imidlertid at det er mulig Lapid kan lykkes allerede i løpet av noen dager eller uker.

Fire valg

Netanyahu leder inntil videre en overgangsregjering. Etter å ha sittet ved makten i tolv år, og er han den lengstsittende statsminister i Israels historie.

Israel har hatt fire valg siden 2019, og det forrige ble holdt i mars. I hvert valg har Netanyahus parti Likud blitt størst. Likevel har ikke statsministeren klart å danne en ny stabil regjering med flertall bak seg i nasjonalforsamlingen Knesset.

