USA støtter plan om frafalle patentrettigheter på koronavaksiner

utenriks

USAs handelsutsending Katherine Tai kunngjorde regjeringens synspunkt i en uttalelse onsdag.

Det skjedde i forbindelse med forhandlinger i Verdens handelsorganisasjon (WTO) om å lempe på internasjonale handelsregler for å sette flere land i stand til å produsere mer vaksine.

– Denne regjeringen har stor tro på beskyttelse av opphavsrett og patenter. Men vi støtter opphevelse av disse beskyttelsene for covid-19-vaksiner som et tiltak for å få slutt på denne pandemien, sier Tai.

Hun advarte om at det kom til å ta tid for å oppnå enighet om dette internasjonalt, og noen umiddelbar effekt på vaksinesituasjonen vil utspillet ikke få.

USA har fram til nå vært en av de fremste motstanderne av å røre patentrettighetene som et ledd i kampen for å øke vaksineproduksjonen. Onsdagens uttalelse ses dermed som et stort gjennombrudd.

New York Times skriver at Biden har vært under økende press på hjemmebane for å støtte tiltaket, blant annet fra flere demokrater i Kongressen.

Forslaget om å frafalle rettigheter er fremmet i WTO av India og Sør-Afrika. Det ventes ytterligere diskusjoner om saken i ukene som kommer, og de to landene vil legge fram en revidert plan, skriver avisen.

(©NTB)