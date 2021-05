G7-gruppen med kritikk av Russland, Kina og Iran

utenriks

De første fysiske møtet for G7s utenriksministere på mer enn to år ble avsluttet onsdag. I etterkant ble et dokument med en rekke uttalelser offentliggjort.

Klubben for verdens ledende økonomier oppfordrer blant annet Iran til å løslate utlendinger og personer med dobbelt statsborgerskap som er «vilkårlig fengslet».

G7-gruppen omfatter USA, EU, Japan, Tyskland, Storbritannia, Frankrike og Italia.

Ministrene skriver at de dypt bekymret over det de kaller uansvarlig og destabiliserende oppførsel fra Russlands side.

De peker på vedvarende nærvær av russiske styrker ved den ukrainske grensen og den folkerettsstridige russiske annekteringen av den ukrainske Krim-halvøya.

– Vi beklager forverringen i Russlands forhold til vestlige land, heter det i uttalelsen, der G7-ministrene understreker viktigheten av å overholde Wien-konvensjonen om diplomatiske forbindelser.

(©NTB)