Høyresiden mot seier i Madrid

Da 70 prosent av stemmene var telt tirsdag kveld, så det ut til at PP ville få 64 av representantene i den regionale forsamlingen.

Til sammen er det 136 seter i forsamlingen. PPs oppslutning ligger an til å bli mer enn doblet siden forrige valg i 2019.

Dermed vil PPs regionleder i den spanske hovedstaden, Isabel Díaz Ayuso, høyst sannsynlig få beholde makten. Hun har det siste året markert seg som en motstander av de strengeste koronatiltakene innført av den spanske regjeringen.

Da stemmelokalene stengte tidligere på kvelden, ble det offentliggjort resultater fra to meningsmålinger gjort i dagene rett før valget.

De tyder på at ytre høyre-partiet Vox vil få minst tolv representanter i den regionale forsamlingen – omtrent den samme oppslutningen som i forrige valg. Også de foreløpige resultatene fra stemmetellingen tyder på at Vox' oppslutning vil ligge omtrent her, eller litt høyere.

Isabel Díaz Ayuso vil trolig bli avhengig av støtte fra Vox for å få flertall i den folkevalgte forsamlingen.

