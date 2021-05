Biden satser på toppmøte med Putin i juni

utenriks

– Dette er det jeg håper og forventer, sa Biden tirsdag.

Toppmøtet skal etter planen finne sted når den amerikanske presidenten besøker Europa. I midten av juni skal han delta både på et Nato-toppmøte i Brussel og et møte for G7-landene i England.

Tidligere har Biden opplyst at han har invitert Putin til et møte i et nøytralt tredjeland.

Putin har på sin side foreslått et videotoppmøte, men dette er så langt ikke blitt noe av. Den russiske presidenten deltok imidlertid på Bidens nettbaserte klimatoppmøte i forrige måned.

(©NTB)