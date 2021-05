Folketinget vil gjøre AstraZeneca- og Janssen-vaksinene frivillige i Danmark

utenriks

Dermed kan dansker velge å la seg vaksinere med AstraZeneca og Janssens vaksiner, selv om disse er tatt ut av det regulære programmet.

Det er klart etter et møte i den danske nasjonalforsamlingen mandag. En frivillig ordning kan komme i stand allerede i løpet av mai, opplyser saksordførerne Per Larsen og Liselott Blixt.

– Ordningen gir mulighet for et individuelt alternativ for den enkelte innbygger som ønsker seg raskere vaksinering enn det man får i det offisielle programmet, sier helseminister Magnus Heunicke i en pressemelding.

Både AstraZeneca og Janssens vaksine er tatt ut av vaksinasjonsprogrammet i Danmark på grunn av en svært liten risiko for blodpropp i noen befolkningsgrupper. Landet bruker Pfizers og Modernas vaksiner.

Legetime

Den frivillige ordningen skal tre i kraft i mai. Den innebærer at de som ønsker disse vaksinene skal ha en legetime i forkant av vaksineringen, for å sikre at de er fullt ut informert.

– Vi skal ta det pent og rolig. Dette er ikke noe vi skal forhaste oss med. Ingen skal føle seg presset, det skal være en frivillig modell for dem som gjerne vil, sier Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti.

De som ønsker en av vaksinene som ikke inngår i det offisielle programmet, skal også få den gratis. Det arbeides med en modell der private klinikker kan stå for vaksineringen med AstraZenecas og Janssens vaksiner.

Mandag ble det kjent at også Janssen-vaksinen droppes i Danmark, etter en tidligere beslutning om å droppe AstraZenecas vaksine. Beslutningen innebærer at vaksineringen av de yngre gruppene forsinkes med opptil en måned.

Tillit viktig

De Konservative avviser at det er en overreaksjon å ta vaksinen ut av det offisielle programmet.

– Når man har et vaksinasjonsprogram, skal man også få befolkningen med. Høy tillit i befolkningen er også viktig for programmet, sier partiets folketingsrepresentant Per Larsen (K).

Han er selv åpen for å ta Janssen-vaksinen, som i motsetning til de øvrige bare krever en dose.

– De bivirkningene som vi hører om, er en blant en halv million. Det er en begrenset risiko. Så jeg synes ikke det er noe i veien for at man blir vaksinert med en vaksine fra Johnson & Johnson, sier Larsen.

Det er partiene Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, De Radikale, De Konservative, Liberal Alliance og Alternativet som har gått sammen om avtalen.