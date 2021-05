Nasjonal sørgedag i Israel

utenriks

Over hele landet ble flagg firt på halv stang søndag, som regjeringen i landet har erklært for nasjonal sørgedag.

Alle de 45 ofrene, som var ortodokse jøder, er identifisert. Minst ti av dem var under 18 år, den yngste bare ni år gammel.

Det var også fire amerikanske, én canadisk og én argentinsk statsborger blant de omkomne.

16 skadde er innlagt på sykehus, og tilstanden til tre av dem blir betegnet som kritisk.

Krever svar

Søndag fortsatt begravelsene, og flere israelske medier krevde svar på hvordan en slik katastrofe kunne skje og hvem som eventuelt må stilles til ansvar.

– Ta ansvaret, lød overskriften i avisa Yediot Aharanot, som lister opp navnene på en rekke politikere og andre som ifølge dem må svare på hvorfor tidligere bekymring knyttet til sikkerheten på stedet var fulgt opp.

Dødsfelle

Enkelte har beskrevet anlegget ved Meron-fjellet som en dødsfelle og viser til at det gjentatte ganger har vært advart mot at anlegget ikke er dimensjonert for så store menneskemengder.

Blant dem som alt i 2008 slo alarm var den israelske riksrevisjonen.

Tar ansvar

Politisjefen nord i Israel, Shimon Lavi, har sagt seg villig til å ta «ansvar» for tragedien, og det samme har Israels statsråd for offentlig sikkerhet, Amir Ohana, en nær alliert av statsminister Benjamin Netanyahu.

Transportminister Miri Regev får også kritikk for å ha tillatt hundrevis av busser å transportere opptil 90.000 mennesker til stedet, der myndighetene på forhånd hadde gitt tillatelse til at 10.000 kunne samles.

Netanyahu har lovet full gransking.

