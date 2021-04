Iranske separatister erklærer seg ikke skyldig i terrorsak i Danmark

utenriks

Alle tre er tiltalt for å ha finansiert og oppfordret til terrorisme i Iran med saudiarabisk støtte. De risikerer opp til tolv års fengsel hvis de blir kjent skyldige.

De tre mennene er i alderen 39 til 50 år og er medlemmer av separatistbevegelsen Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz (ASMLA). Bevegelsen kjemper for en egen arabisk stat på iransk territorium og regnes som en terrororganisasjon i Iran.

Alle tre har sittet i varetekt siden februar 2020. En av dem er dansk statsborger.

Ifølge forsvareren til den ene, Gert Dyrn, mener hans klient at det de er tiltalt for, er å regne som legitim motstand mot et undertrykkende regime.

Avviser ikke fakta

– De avviser ikke at de har mottatt penger fra flere kilder, deriblant Saudi-Arabia, for å hjelpe bevegelsen og bidra til at de oppnår sitt politiske mål, sier Dyrn.

Klienten hans er flyktning fra Iran og har bodd i Danmark siden 2006.

Ifølge tiltalen har de tre mottatt rundt 30 millioner danske kroner, tilsvarende 40 millioner norske kroner, til ASMLA og gruppens væpnede fløy, melder nyhetsbyrået AFP.

Pengene er overført via bankkontoer i Østerrike og De forente arabiske emirater.

– Spionerte for Saudi-Arabia

De tre, som har hatt base i Ringsted på Sjælland, er også tiltalt for å ha spionert på mennesker og organisasjoner i Danmark fra 2012 til 2020 på vegne av saudiarabisk etterretning.

– Dette er en meget alvorlig sak hvor personer i Danmark har utøvd ulovlig etterretningsvirksomhet og finansiert og fremmet terror i andre land fra Danmark, uttalte statsadvokat Lise-Lotte Nilas da tiltalebeslutningen var klar tidligere i april.

– Det bør selvfølgelig ikke finne sted på dansk jord, og derfor er jeg tilfreds med at vi kan reise tiltale i saken, la hun til.

