FNs befolkningsfond beklager sterkt britiske kutt

utenriks

UNFPA jobber for at alle svangerskap skal være ønsket og alle barnefødsler trygge. Arbeidet bidrar til å redde kvinner og barn som ellers ville dødd som følge av svangerskap og fødsler.

Storbritannia har varslet at landet kutter om lag 85 prosent til fondets familieplanleggingsarbeid. Det betyr at landet kun vil bidra med 23 millioner pund i år i stedet for det opprinnelige løftet på 154 millioner pund. Det siste beløpet tilsvarer over 1,7 milliarder kroner.

– Disse kuttene kommer til å bli ødeleggende for kvinner og jenter og familiene deres over hele verden, sier UNFPA i en uttalelse.

Organisasjonen mener at den kunne ha forhindret rundt 250.000 dødsfall blant gravide kvinner og barn med beløpet som nå kuttes.

Statsminister Boris Johnson sier han håper å få forståelse for kuttene i lys av koronapandemien.

(©NTB)