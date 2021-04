Macron legger fram gjenåpningsplan fredag

utenriks

– Vår epidemisituasjon bedrer seg kontinuerlig, sa Castex da han onsdag kom med kunngjøringen om Macrons forestående tale.

Han la til at det vil presenteres utsikter for hvordan livet gradvis kan gå tilbake til normalen, men at det også vil være mekanismer på plass, slik at tiltakene igjen kan strammes til om situasjonen forverres.

Det har vært strenge restriksjoner i Frankrike siden tidlig i april. Regjeringen har allerede lagt fram mulige gjenåpningsplaner for mai. Begrensninger på bevegelsesfriheten kan bli skrotet, og uteserveringer ved barer og restauranter kan åpnes igjen, om situasjonen tillater det.

Frankrike er hardt rammet av pandemien, og situasjonen er fortsatt svært anspent ved intensivavdelingene i landets sykehus.

