Al Gore om klimaet: – Mer optimistisk enn noensinne

– Vi lever nå i et tidlig stadium av en bærekraftig revolusjon, sa Gore mandag under åpningen av en digital klimakonferanse arrangert av den svenske Nobelstiftelsen.

Det er flere grunner til at Gore nå mener vi kan stå ved et «politisk vippepunkt» i kampen mot klimaendringene. Men han viste særlig til at USA og flere andre land i forrige uke skjerpet sine utslippsmål.

– Jeg er mer optimistisk i dag enn noensinne, sa den tidligere amerikanske visepresidenten.

Han fikk Nobels fredspris sammen med FNs klimapanel i 2007. Gore har forsøkt å fronte klimautfordringen i amerikansk politikk helt siden 1970-tallet.

