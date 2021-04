Walla: Israel med ultimatum til Hamas

utenriks

Israels forsvarsminister Benny Gantz diskuterte mandag situasjonen med den norske diplomaten, som tidligere i år ble utnevnt til spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten av FNs generalsekretær António Guterres.

Ifølge den israelske nettavisen Walla ba Gantz under samtalen Wennesland overbringe et ultimatum til Hamas og truet med tøffe mottiltak dersom det ikke blir slutt på rakettangrepene fra Gazastripen.

Natt til mandag ble det ifølge det israelske forsvaret avfyrt fem raketter fra den Hamas-kontrollerte enklaven. To av dem nådde aldri grensa, to ble skutt ned av det israelske rakettforsvaret og én landet på et åpent område i Israel uten å forårsake skade.

Siden fredag er det ifølge Israel avfyrt 40 raketter fra Gazastripen, men ingen av dem har forårsaket personskader på israelsk side.

Israel har gjennomført flere flyangrep mot mål på Gazastripen, men heller ikke disse har kostet liv.

Israel stengte mandag farvannet utenfor Gazastripen for palestinske fiskere som et svar på angrepene.

Gazastripen har vært under israelsk blokade siden Hamas vant valget i de palestinske områdene i 2006, og Egypt har samarbeidet med israelerne om å opprettholde blokaden.

Israel, USA og EU har satt Hamas på sin liste over terroristorganisasjoner.

(©NTB)