Tyrkia varsler full nedstenging

utenriks

Tiltakene mot tredje smittebølge skal vare til 17. mai.

– Vi må komme ned under 5.000 tilfeller daglig, sa Erdogan i en fjernsynstale mandag.

Full nedstengning betyr at folk må holde seg innendørs, dersom de ikke har en lovlig grunn til å gå ut. Det blir innført begrensninger på reiser mellom tyrkiske byer.

Mandag ble det meldt om vel 37.000 smittede. Det er Europas høyeste tall, men et godt stykke under de 60.000 per dag som ble registrert tidligere i april.

Id-feiringen nærmer seg

Innskjerpingen av reglene synes å bli innført for å avverge store smittetall i forbindelse med fester og sammenkomster ved avslutningen av fastemåneden Ramadan i midten av mai.

Fysisk undervisning på skolene stanses under nedstengingen.

Fabrikker og matvareindustrien vil bli unntatt fra de nye tiltakene, ifølge Erdogan. Men supermarkedene blir for første gang stengt på søndager.

350 daglige dødsfall

Tyrkia med sine 84 millioner mennesker opplever for tiden et av de største smittetrykkene i verden. De siste 14 dagene er det registrert 952 smittede og 5,4 døde per 100.000 innbyggere. Landet registrerer rundt 350 dødsfall daglig.

Tyrkia ligger langt bak i vaksineringsprogrammet som ble lansert i januar. Kun åtte millioner mennesker har fått første dose. Tyrkia har bedt Kina få opp farten i leveransene av de 100 millioner doser av Sinovac-vaksinen som er bestilt.

Tyrkia har også fått sine første leveranser av Pfizer-Biontech og har inngått avtale med Russland om å starte en lokal produksjon av Sputnik V i Tyrkia.

(©NTB)