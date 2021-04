Biden varsler hjelp til koronarammede India

utenriks

«Akkurat som India sendte hjelp til USA da våre sykehus slet i begynnelsen av pandemien, er vi fast bestemt på å hjelpe India når de trenger det», skrev Biden på Twitter søndag kveld.

Det hvite hus opplyser at de jobber med å sende medisiner og hurtigtester, respiratorer og personlig smittevernutstyr, samt oksygenforsyninger.

Det er også planer om å sende ingredienser som trengs til produksjonen av den indiske koronavaksinen Covishield, i tillegg til at USA vil betale for en utvidelse av produksjonsanlegg for vaksinen.

EU og Storbritannia har også lovet øyeblikkelig hjelp til India, som er inne i sin verste smittebølge hittil i pandemien.

(©NTB)