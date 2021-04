Indonesia: Vraket av ubåten er funnet

utenriks

På en pressekonferanse søndag sa forsvarssjef Hadi Tjahjanto at de nå kan bekrefte at ubåten KRI Nanggala 402 er sunket og at alle de 53 om bord er døde.

Tidlig søndag morgen lokal tid ble det fanget opp signaler fra stedet der vraket ligger på 838 meters dyp. Et undervannsfartøy ble brukt for å bekrefte funnet.

– Det var deler der fra KRI Nanggala 402. Den hadde brukket i tre deler, forteller marinesjef Yudo Margono.

Blant delene på havbunnen er et ror og flere ankere.

Indonesias president Joko Widodo har kondolert og uttrykt medfølelse med de pårørende til mannskapet.

Fant bønnematter

Ubåten ble erklært sunket lørdag etter funn av gjenstander fra fartøyet. Under letingen i området ble det blant annet funnet en flaske med smøremiddel som brukes til å smøre periskoper.

I tillegg ble det funnet bønnematter – trolig brukt av ubåtmannskapet. Indonesia er verdens mest folkerike muslimske land.

En omfattende leteaksjon har pågått etter at fartøyet ble meldt savnet under et treningsoppdrag utenfor ferieøya Bali onsdag. En rekke skip og flere fly har deltatt, og Indonesia har fått bistand fra blant andre USA og Singapore.

For høyt trykk

Ubåten var ikke bygget for å tåle dybder på mer enn 200 meter. Lenger ned enn 500 meter var det stor risiko for at skroget ville bli ødelagt av vanntrykket.

Hadde fartøyet vært intakt, ville mannskapet trolig gått tom for oksygen fredag kveld norsk tid.

KRI Nanggala 402 ble bygget i Tyskland og tatt i bruk i 1981. Samme type ubåt er også blitt brukt av flere andre land, blant dem Hellas, India og Argentina.

Kontakten med fartøyet ble brutt kort etter at det ba om tillatelse til å dykke under treningsoppdraget. Hva som kan ha vært årsaken til ulykken, er foreløpig ikke kjent.

