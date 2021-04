utenriks

På en pressekonferanse søndag sa forsvarssjef Hadi Tjahjanto at de nå kan bekrefte at ubåten er sunket og at alle de 53 om bord er døde.

Ubåten ble erklært sunket lørdag etter funn av gjenstander fra fartøyet.

En omfattende leteaksjon har pågått etter at ubåten ble meldt savnet under et treningsoppdrag utenfor ferieøya Bali onsdag.

