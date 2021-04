Luftvernsirener utløst nær israelsk atomkraftverk – rakettangrep gjengjeldt

utenriks

Det er ikke opplyst hva som er årsaken til at alarmen er utløst, men det kan innebære at det er registrert mulig angrep mot eller i nærheten av anlegget i Negev-ørkenen sørøst i landet.

Samtidig melder også israelske medier om eksplosjoner inne i landet og det israelske forsvaret opplyser at de har avfyrt raketter mot mål inne i Syria.

I en uttalelse sier israelsk militære at en rakett ble avfyrt fra Syria og inn mot mål i Israel og at angrepet er gjengjeldt.

I februar ble det kjent at Israel har startet et større byggeprosjekt ved det aldrende atomkraftverket utenfor Dimona i Negev-ørkenen. Satellittbilder viste et nytt byggeprosjekt på størrelse med en fotballbane få meter fra atomkraftverket som er sentralt i landets topphemmelige atomvåpenprogram.

Dimona-anlegget inneholder fra før store underjordiske laboratorier som gjenvinner atombrensel til bruk i Israels atomvåpenprogram. Det er ikke kjent hva det nye anlegget skal brukes til, og den israelske regjeringen har ikke villet svare på spørsmål om det.

Israel har aldri offisielt bekreftet at landet har atomvåpen, men det har vært kjent lenge.

