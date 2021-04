Krisen mellom Tsjekkia og Russland blir stadig dypere

utenriks

Ifølge utenriksminister Jakub Kulhanek har Russland frist på seg til slutten av mai. Innen da må antall russere som jobber ved den russiske ambassaden i Praha, være på samme nivå som antall tsjekkere som jobber ved Tsjekkias ambassade i Moskva.

Tiltaket innebærer at flere titall russere må forlate Tsjekkia de neste ukene.

Den diplomatiske feiden brøt ut etter at Tsjekkia anklaget russisk etterretningstjeneste for å stå bak en kraftig eksplosjon ved et ammunisjonslager i 2014. To tsjekkere døde.

Svarer med samme mynt

Med anklagen fulgte også en utvisning av 18 russiske diplomater, noe som fikk russerne til å svare med å utvise 20 tsjekkiske diplomater.

Før torsdagens beskjed ga Tsjekkia et ultimatum til russerne: De utviste tsjekkerne måtte få gjenoppta arbeidet sitt innen klokka 12 torsdag fordi de mener utvisningene er grunnløse. Russland reagerte ikke på oppfordringen.

Samme dag besluttet også Slovakia å utvise tre russiske diplomater både i solidaritet med nabolandet og på grunn av etterretningsopplysninger om de tre utviste russerne. Russland svarte kort tid etter med å utvise tre slovakiske diplomater.

Wien-konvensjon

Tsjekkia viser til Wien-konvensjonen fra 1961, som sier at hvis to land ikke er enige om størrelsen på hverandres ambassader, så skal landet der ambassaden ligger, kunne holde størrelsen på et «normalt og fornuftig nivå.»

Russiske myndigheter har reagert med sinne på Tsjekkias tiltak og innkalte torsdag den tsjekkiske ambassadøren i Moskva på teppet.

– Praha besluttet å ta fatt på veien som leder til at forholdet ødelegges og kommer ikke til å måtte vente lenge på vårt svar, sier talskvinne for det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakharova, til pressen.

NATO-støtte

Onsdag uttrykte EU støttet til Tsjekkia, og torsdag fulgte Nato etter.

I forbindelse med eksplosjonen i 2014 har Tsjekkia etterlyst to russere. De to er de samme som britiske myndigheter har identifisert som to russiske etterretningsagenter som anklages for å stå bak forgiftningen av den tidligere russiske dobbeltagenten Sergej Skripal i Salisbury i England i 2018.

Skripal og datteren ble alvorlig skadd av nervegiften novitsjok, men overlevde. En britisk kvinne døde imidlertid av nervegiften etter at kjæresten hennes plukket opp det han trodde var en flaske med parfyme fra en søppeldunk og ga henne den i gave.

