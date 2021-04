utenriks

– Vi mener Navalnyjs liv er alvorlig truet, sier de fire uavhengige ekspertene, som ikke snakker på vegne av FN. De ber russiske myndigheter sørge for at han «har tilgang til sine egne leger, og tillater at han blir evakuert for presserende medisinsk behandling utenlands».

Navalnyj har sultestreiket i tre uker.

(©NTB)