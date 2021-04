Japan ber Pfizer om flere vaksiner

utenriks

Suga, som avsluttet et besøk hos USAs president Joe Biden i Washington lørdag, ringte etterpå til Pfizers toppsjef Albert Bourla for å be om nok vaksiner til å sikre vaksinering av alle planlagte grupper fram til september.

Det opplyser japanske embetsfolk søndag.

Bourla svarte at Pfizer skal diskutere anmodningen i detalj med den japanske regjeringen. Det foreligger ingen flere detaljer, men Japan, som har inngått avtaler med Pfizer, AstraZeneca og Moderna, har kun gitt godkjenning for Pfizer-vaksinen.

Økt smittespredning har gjort at myndighetene har utstedt varsel for Tokyo og ni andre prefekturer i landet. Smitteøkningen kaster også skygger over hvorvidt sommer-OL kan bli gjennomført i månedsskiftet juli-august.

