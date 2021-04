Merkel og Macron krever russisk tilbaketrekning

utenriks

Fredag besøkte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj Macron i Paris, og sammen hadde de et videomøte med Tysklands statsminister Angela Merkel.

Merkel og Macron «deler bekymringen over den russiske styrkeoppbyggingen langs grensa mot Ukraina og på den ulovlig annekterte Krim-halvøya», sa en talsmann for Merkel etter møtet.

– De ba om en styrkereduksjon for å de-eskalere situasjonen, la talsmannen til.

Vil ha toppmøte

Zelenskyj tok under møtet til orde for et toppmøte med Russlands president Vladimir Putin, Merkel og Macron.

Til pressen etter møtet ga han også uttrykk for håp om at våpenhvilen med de russisk-støttede separatistene i Donbass-regionen i Øst-Ukraina kan gjenopprettes neste uke.

Styrkeoppbygging

Kampene mellom separatistene og ukrainske regjeringsstyrker har blusset opp de siste ukene.

Ukraina hevder samtidig at det nå befinner seg 41.000 russiske soldater langs grensa mot Øst-Ukraina og 42.000 på den annekterte Krim-halvøya.

USA anslår at Russland har flyttet mellom 15.000 og 25.000 soldater nærmere grensa til Øst-Ukraina og til Krim-halvøya den siste tiden.

– Kruttønne

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg deler Ukrainas bekymring.

– Vi er alvorlig bekymret for utviklingen og følger nøye med. Russland har sendt tusenvis av kampklare soldater til grensen. Dette er den største forflytningen siden den ulovlige annekteringen av Krim i 2014, sa han tidligere i uka.

Russland hevder på sin side at USA og andre Nato-land med sine våpenleveranser til Ukraina er i ferd med å gjøre landet «til en kruttønne».

