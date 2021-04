USA setter Johnson & Johnson-vaksineringen på pause i minst en uke til

utenriks

Bruk av vaksinen ble satt på vent tirsdag, etter tilfeller med blodproppsymptomer hos vaksinerte.

Det er til sammen registrert sju slike tilfeller, og ett dødsfall, blant rundt 7,2 millioner amerikanere som har fått vaksinen. Alle som har fått blodpropp, er kvinner.

Et rådgiverpanel til folkehelseinstituttet møttes onsdag, og etter lange diskusjoner kom panelet fram til at de trenger mer tid til å granske tilfellene. Dermed vil de ikke komme med noen anbefaling før de møtes igjen, trolig om en uke eller ti dager, skriver New York Times.

– Jeg vil ikke sende et budskap om at det er noe grunnleggende galt med vaksinen. Men jeg vil være i stand til å forstå og forsvare avgjørelsen jeg har tatt, basert på en fornuftig datamengde, sier Beth Bell, som leder gruppa.

Noen av ekspertene i panelet var imot å forlenge stansen i vaksinebruken, i frykt for at det kan gå særs hardt ut over sårbare grupper som lettere kan vaksineres ved vaksinen, som gis i én dose og kan oppbevares i kjøleskap. Til sammenligning må vaksinene fra Pfizer/Biontech og Moderna gis i to doser og oppbevares ved svært lav temperatur.

Symptomene ligner de som er påvist hos enkelte som er vaksinert med vaksinen til AstraZeneca, blant annet i Norge, sa CDC-direktør Rochelle Walensky før onsdagens møte.

EUs legemiddelbyrå EMA har tidligere godkjent vaksinen til Johnson & Johnson, men har ikke avklart om den i sjeldne tilfeller kan gi alvorlige blodpropptilfeller.

(©NTB)