Iran: Atomanlegget ble rammet av en mindre eksplosjon

utenriks

– Hendelsen inntraff i en strømforsyningssentral. Det var en mindre eksplosjon, sier talsmann Behrouz Kamalvandi i Irans atomenergiorganisasjon. Han legger til at «de skadde sektorene kan repareres raskt».

Kommentaren kommer etter at landets utenriksdepartementet har beskyldt Israel for sabotasje mot anlegget, som brukes til å anrike uran. Det blir antydet at hensikten er å ødelegge atomsamtalene i Wien.

Også New York Times melder at Israel sto bak søndagens hendelse, men landet har verken bekreftet eller avkreftet dette.

Kilder sier til avisen at det var en stor eksplosjon og at det vil ta minst ni måneder før produksjonen ved Natanz er tilbake til normalen. Flere medier i Israel har meldt at et israelsk dataangrep førte til strømstans ved atomanlegget.

(©NTB)