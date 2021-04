Eksplosivt utbrudd fra vulkanen på St. Vincent

utenriks

Utbruddet fant sted litt etter klokken 4 natt til mandag lokal tid, opplyser myndighetene på Facebook. Det skal ha vært det kraftigste så langt siden vulkanen våknet til liv før helgen.

En kraftig eksplosjon rystet området, og ned fra vulkanen kom det pyroklastiske strømmer – glovarme gasser og partikler i høy hastighet.

– Dette ødelegger alt på sin vei, sier Erouscilla Joseph, direktør for det seismologiske forskningssenteret ved University of the West Indies.

Ordre om å evakuere

Joseph sammenligner det eksplosive utbruddet med et som fant sted i 1902. Det kostet 1.600 mennesker livet.

Mandag er det foreløpig ikke kommet meldinger om omkomne eller skadde. Men myndighetene har ennå ikke oversikt over situasjonen.

Om lag 16.000 mennesker i området ved vulkanen fikk ordre om å evakuere i forrige uke. Et ukjent antall har imidlertid nektet å forlate hjemmene sine.

Nytt krater

Richard Robertson, som også jobber ved det seismologiske forskningssenteret, sier to såkalte lavadomer ble ødelagt i utbruddet natt til mandag. Samtidig ble det dannet et nytt krater.

Også Robertson peker på at de pyroklastiske strømmene kan gjøre stor skade.

– Alt som eventuelt var der – mennesker, dyr, hva som helst – det er borte nå, sier han.

Uten strøm og vann

Utbruddene fra vulkanen La Soufriere begynte før helgen. Store områder på øya er blitt dekket av aske, og mange innbyggere var søndag uten strøm og vann.

Drikkevannskilder er blitt forurenset med aske, og myndighetene har i stedet forsøkt å bore etter vann og bringe det ut til befolkningen med lastebiler.

– Det er kjedelig å være uten strøm, men det går. Verre er det med vann, sa nordmannen Thor Magnus Lie på telefon til NTB søndag. Han bor på St. Vincent sammen med kona Monica.

– Det er grått og aske overalt. Det er ikke veldig god sikt for å si det sånn, fortalte Monica Lie.

